تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان



أحيت الفنانة السورية اصالة نصري حفلا غنائيا مساء أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بمناسبة عيد الحب وسط حضور جماهيري كبير، وهو العيد الاول الذي تقضيه بعيدا عن زوجها السابق طارق العريان.

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أصالة سارعت خلال الحفل إلى طمأنة محبيها أنها على أفضل ما يرام وقالت :" انا بخير ولابسة أزرق"، في إشارة منها إلى انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان الذي أعلنت عنه رسميًا شهر يناير الماضي. وفي رد على منشور لطارق على انستقرام أعلن فيه انه يعيش اجمل ايامه، قبل ان يعود ويمحي المنشور بعد هجوم فانز أصالة عليه.

وعلى صعيد آخر تستمر أصالة، في إثارة الجدل حول قيامها بإجراء عمليات تجميل غيرت من شكلها، كما حصل لدى طلاقها قبل سنوات من زوجها أيمن الذهبي ببن من يشيد بالتغيير الطارىء، وبين من يحذرها من نتائج عكسية كما حصل مع زميلات لها.