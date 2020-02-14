نجمات عرب يرفضن الزواج مرة ثانية

قرار حاسم اتخذته بعض نجمات العالم العربي الجميلات اللاتي جربن حظهن في الزواج ولم يتوفقن، فقررن عدم تكرار هذه التجربة مرة ثانية واهتممن بالفن فقط.

هؤلاء النجمات يرفضن فكرة الزواج مرة ثانية:

فعلى الرغم مما تتمتع به النجمة اللبنانية نجوى كرم من جمال وأناقة إلا أنها ترفض الزواج منذ سنوات وحتى مع انتشار شائعات أكثر من مرة عن زواجها إلا أنها في كل مرة تنفي الأمر تمامًا.

كذلك بالنسبة للنجمة ديانا حداد والتي اختارت رعاية اطفالها بدلاً من الزواج مرة أخرى.

وعلى الرغم من زواج الفنانة غادة عبد الرازق أكثر من مرة إلا أنها أعلنت مؤخرًا أنها لا تنوي الزواج من جديد، فالأهم الآن هو رعاية أحفادها وقضاء أغلب الوقت برفقتهم.

Advertisements

أما النجمة غادة عادل فهي ترفض فكرة الزواج بعد سنوات طويلة من حياة عائلية حتى وإن انتهت بالفشل، خاصة في ظل وجود أطفال كبار.

النجمة المتألقة سميرة سعيد قررت رعاية ابنها شادي والاهتمام بفنها وجمهورها ليس أكثر.

تابعي المزيد:

النجمات العرب يستخدمن الهاتف والآيباد

اجمل اطلالات النجمات باللون النيلي

صيحة فساتين الزفاف التي طبقتها نجوى كرم