رنا جمول: السينما تملك سحرا خاصا.. وانتظروني بمسلسل بدوي في رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أنهت الفنانة السورية رنا جمول تصوير دورها في فيلم " 77 فاصلة" إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج مالك محمد وتأليف ربى أحمد. وقالت في حديث لموقع فوشيا من كواليس تصوير يومها الأخير في هذا العمل أنها تؤدي شخصية "مينا" وهي خطيبة الكاتب وتكون الجانب الواقعي بحياته، برغم أنها كاتبة أيضا لكن موضوعاتها تختلف عن حبيبها فهي تسعى إلى أن تعبر عن أفكارها، وحقيقة الحياة من حولها ولا تبحث في الخيال إلا بما يخدم واقعيتها وطريقة تفكيرها. وهنا بحسب ما تقول يكمن أصل الخلاف بينها وبين الكاتب ويبدأ بالظهور مع تقدم أحداث الفيلم.

وأضافت جمّول أن الفيلم يتحدث عن العالم الداخلي للفنان الذي يعيش عوالم مختلفة، مضيفة أن أكثر من يمتلك هذه العوالم هم الكتاب أو الرسامون. لكن في فيلم "77 فاصلة" يختلط الأمر على الكاتب بين الواقع والخيال، بين الحقيقة والأمنيات ليبدأ في الحياة بواقعه وكأنه خيال.

وحول اختلاف حضورها في السينما عن التلفزيون قالت إن للسينما سحرا خاصا، بقيامها على تكثيف الأفكار الذي يمنح للعمل جمالية خاصة يستحوذ من خلالها على تركيز المشاهد.

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وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل قالت الفنانة السورية إنها تحضّر لأكثر من عمل تعمل على قراءة نصوصهم أحدهم عمل ينتمي إلى البيئة البدوية سيتم تصويره في الإمارات بإمارة أبو ظبي، وقالت إن الاسم النهائي لهذا العمل لم يعتمد بعد. وكشفت عن تحضيرها للمشاركة في مسلسل "من الحب" مع المخرج باسم السلكا بشخصية الأم التي تعيش حالات مختلفة مع عائلتها وتتعرض لوعكة صحية.

وأضافت أن شخصيتها قيد البحث مع المخرج لتدعيم خطوطها مبينة أن النقاش بين الممثل والمخرج يسهم في رفد الشخصية من جانب وسعي الممثل إلى الارتباط بها من جانب آخر مما يخدم العمل بشكل كامل، لأن الفنان عندما يمنح الشخصية تفاصيل كثيرة من أفكاره ويضيف بالتعاون والاتفاق مع المخرج أو الكاتب يكون باستطاعته تقديم الأفضل للشخصية .