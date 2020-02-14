شكرا لقرائتكم هنادي مهنى للعربية.نت: "بنات ثانوي" نقلة في حياتي الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشاط فني كبير تعيشه الفنانة الشابة، هنادي مهنى، هذه الأيام بعد نجاح فيلمها الأخير "بنات ثانوي" مع جميلة عوض ومحمد الشرنوبي.

وفي حوارها مع "العربية.نت" تحدثت هنادي عن تجربتها بالسينما وأعمالها التلفزيونية وتعاقدها على مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال و"دهب عيرة" مع يسرا، وكذلك تحدثت عن تجربتها مع محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، الذي حقق لها شعبية كبيرة ومسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري.

*حدثينا في البداية عن تجربة فيلم "بنات ثانوي"

**هذا الفيلم هو أولى تجاربي في عالم السينما، ولا يمكن أن أصف سعادتي بردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها بعد عرض الفيلم، وفي بداية عرض الفيلم علي قرأت السيناريو وأعجبت به جداً، وشعرت أن الفكرة جديدة ومختلفة ومشوقة ومهمة أيضا وعميقة ولها هدف لا يستهان به، لأنه يخاطب شريحة عمرية حساسة جداً، ويطرح مشكلاتها وعالمها الخاص. والحمد لله إن توقعاتي جاءت في محلها ونجح الفيلم جدا.

أفيش فيلم "بنات ثانوي"

*لماذا اخترت تحديدا شخصية "أيتن" الفتاة المحجبة بالفيلم، وهل كان هذا تحديا لك في أول أدوارك السينمائية؟

**شخصية "أيتن" أعجبتني جدا وعندما عرض علي المنتج السيناريو وطلب مني اختيار دور، فضلت هذه الشخصية بتفاصيلها وشكلها والحجاب، لأنها فعلا مركبة وعميقة. ولم أجسدها من قبل في أي وقت، وقد راهنت على الدور واللوك وتحديّت نفسي.

*هناك مساحات أدوار بالعمل أكبر من دورك، ألم تهتمي بذلك؟ وكيف كانت علاقتك بزملائك؟

**لم أهتم على الإطلاق بالمساحات وأنا من اخترت الدور بكل قناعة وحب ولم أفكر لحظة في عدد مشاهدي ضمن الأحداث، لأن المهم بالنسبة لي هو تأثير الدور وأبعاد الشخصية وهو ما حققته بالفعل. وبالنسبة لعلاقتي بالزملاء جميلة عوض وهدى المفتي ومي الغيطي ومحمد الشرنوبي ومحمد مهران وباقي فريق العمل، فقد كانت العلاقة مميزة جدا وجمعتنا صداقة وتفاصيل رائعة جدا مما انعكس على نتيجة الفيلم النهائية.

*هذه هي تجربتك السينمائية الأولى فكيف تقيمينها ولماذا تأخر تواجدك السينمائي؟

**لم أتأخر سينمائياً، ولكن مشواري الفني بدأ منذ وقت قريب، وعُرضت علي أعمال فنية درامية كانت جيدة جداً، وفضلت أن يعرفني الناس بالدراما أولا.

وبالنسبة لشعوري وتقييمي لأول فيلم سينمائي لي، فأنا راضية عنه تماما لكن راودني إحساس غريب، تحديداً داخل دور العرض السينمائية، فهي أول مرة أرى نفسي على شاشة سينما، وكنت مرعوبة وسعيدة في نفس الوقت لأن السينما حلم كبير لأي ممثل.

هنادي مهنى

*ألم يكن صعبا أن تجسدي دور محجبة تعاني من ازدواج شخصية في أول تجاربك السينمائية؟

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**طبعا كان دورا صعبا واختيارا حساسا جدا. وربما هي تجربة أحببت أن أخوضها لأن الشخصية شائكة. وعند التحضير فكرت كيف أقدم دور محجبة ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر، وتشعر بازدواجية، فشاهدت فيديوهات على "يوتيوب" لسيدات يعانين من ضغط نفسي شديد ويعانين من الازدواجية ووجود صراع ديني كبير جدا، والصعوبة الحقيقية أن الشخصية لا تتشابه معي على الإطلاق، فهي هادئة جدا بينما أنا شخصية تحب الصخب وتكره الحزن والدراما في الحياة.

*تشاركين في بطولة مسلسل كوميدي بعنوان "بيضة دهب" فما التفاصيل؟

**في هذا العمل أقدم لأول مرة شخصية كوميدية تماماً ويشارك في بطولة المسلسل إسلام إبرهيم، ومحمد جمعة، وصلاح عبدلله، ونانسي صلاح، وسامي مغاوري، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وأشرف على الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

والمسلسل سيعرض حصرياً على إحدى المنصات الرقمية، وفي الحقيقة أنا متخوفة جدا لأنها المرة الأولى التي أجسد فيها دورا كوميديا، لأن الكوميديا ليست سهلة على الإطلاق.

هنادي مهنى

*وماذا عن تجربتك مع عمرو سعد في مسلسل "بركة"؟

**قدمت شخصية "سارة" وكانت من التجارب المهمة جدا في حياتي مع نجوم كبار. ورغم تخوفي فإن الجمهور أشاد بالدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسل حقق نجاحا كبيرا جيدا.

*مسلسل "زلزال" الذي شاركت في بطولته مع محمد رمضان من الأعمال التي حظيت بنجاح كبير.. حدثينا عنه

**مسلسل "زلزال" حصد نسبة مشاهدة كبيرة والسبب طبعا نجومية محمد رمضان وشعبيته العريضة ومشاركة نجوم كبار مخضرمين مثل ماجد المصري ومنى عبدالغني وأحمد صيام.

وأثرت هذه التجربة في حياتي بشكل كبير جدا واستفدت منها على مستوى التمثيل ومستوى الجمهور أيضا، وأعتبر نفسي محظوظة لأني شاركت في هذا العمل المميز.

*شاركت أيضا في مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري فكيف ترين هذه التجربة؟

**شاركت العام الماضي بثلاث مسلسلات: "زلزال" و"بركة" و"حكايتي".. والثلاثة أدوار كانت مخلفة كليا وجزئيا، وفي مسلسل "حكايتي" كنت الصديقة المقربة من "دليلة"، أو البطلة ياسمين صبري، وكانت معظم مشاهدي معها. والحمد لله المسلسل حقق نجاحا كبيرا وساهم في معرفة الجمهور بي مع العملين الآخرين.

*وماذا عن جديدك في الدراما هذا العام؟

**أشارك هذا العام في عملين، الأول مع النجمة الكبيرة يسرا، وهو "دهب عيرة"، والثاني "الفتوة" مع ياسر جلال. وطبعا لن أستطيع الإفصاح عن تفاصيل الدورين لكن أنا سعيدة جدا بهذه المشاركة مع كبار النجوم، وأتمنى أن يكون رمضان هذا العام نقلة أخرى في حياتي الفنية.