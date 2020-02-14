سهر الصايغ تنشر صورًا من إطلالتها الجديدة

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة سهر الصايغ صورًا جديدة من حفل افتتاح النسخة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجاري، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن.
وظهرت سهر بـ"نيولوك"، جديد واعتمدت قصة شعر قصيرة مختلفة عما اعتاده الجمهور.
ويكرم المهرجان في حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.
وتشارك سهر الصايغ في بطولة 3 مسلسلات هي: "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي و"النهاية" مع الفنان يوسف الشريف، و"حب عمري" مع الفنان هيثم شاكر.
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