تامر حسين يوجه رسالة لمدير أعمال عمرو دياب

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، تدوينة يوجه بها رسالة لأحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب.

وكتب تامر حسين: "بعيداً عن أغانيا وفرحتى بنجاحى وتعبى، الراجل ده فرحان بيه جداً لأنه فنان وصديق غالى عليا، أحمد زغلول، مؤلف وملحن أغنية روح، للفنان عمرو دياب".

وأضاف تامر حسين: "أحسنت والناس مبسوطة بأغنيتك أنت وكل اخواتنا وأساتذتنا، أنا كاتب لك البوست لإنى شاهد على اللى أنت كنت بتتمناه".

وتعاون عمرو دياب في الألبوم، مع مدير أعماله أحمد زغلول في الألبوم بأغنية "روح" من كلمات وألحان زغلول.

وكتب زغلول عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "الحمد لله، أغنية روح من كلماتي وألحاني أحمد زغلول، وتوزيع أسامة الهندي".

Advertisements

وتعاون عمرو دياب في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

قد يهمك أيضا:

شذى تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد

ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب