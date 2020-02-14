نادين نسيب نجيم توجه رسالة لأحلام في عيد ميلادها

القاهرة – لايف ستايل
وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم، رسالة إلى الفنانة أحلام بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق 13 فبراير.
وكتبت نادين، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "حبيبتي أحلام، بتمنالك سنين حلوة مثل حلاوة قلبك، والله يكتبلك الخير بكل شيئ بتتمنّيه.. إنتِ جميلة قلبًا وقالبًا، ومحبتك إلي غالية على قلبي كتير.. العمر كله محبّة وتألّق ونجاح.. بحبك أنا".
وردت عليها أحلام، عبر "تويتر"، قائلة: "يا حبيبتي يا ملكة.. يا أجمل قلب وأحلى وجه، أتمنى لك أيضاً الصحة والسعادة والنجاح وحب، كثر ما خليتينا نحبك ونعشق تفاصيلك، ما في مثل محبتك واهتمامك بالجميع، انتي وردتنا العطرة ربي يحميك وأنا سعيدة إنك في حياتي وأنا بحبك وكتير".
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