محمد الشرنوبي يحتفل بعيد الحب مع خطيبته

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير مع خطيبته راندا رياض، على طريقته الخاصة.
ونشر الشرنوبي، صورة تجمعه بها عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ويبعد عننا أي شر".
يذكر أن الشرنوبي وراندا يستعدان لحفل زفافهما خلال الفترة المقبلة، والمقرر إقامته في مدينة الجونة، ويعد فيلم "بنات ثانوي" أحدث الأعمال الفنية التي شارك فيها الشرنوبي، والفيلم بطولة جميلة عوض وهنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي.
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