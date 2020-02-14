شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين: لسة بحضر مسلسلى الجديد ومقررناش هيتعرض إمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة مى عز الدين جمهورها، برسالة عبر "ستورى" انسجرام الخاص بها، تتحدث فيها عن مسلسلها المقبل، وتوقيت عرضه، والأسباب التى قد تدفعها إلى تأجيل عرضه لبعد رمضان، حيث قالت مى: "رمضان مابقاش هدفى .. هدفى أعمل عمل حلو بهدوء وتركيز ومن غير توتر وزنقة الوقت والجرى لمجرد إنى الحق معاد عرض".

وتابعت مى: "زى ما اخدت وقتى في اختيار القصة زى ما هشتغل بمزاج وبحب ووقت ما يخلص ينزل .. ينزل رمضان .. ينزل بعد رمضان .. المهم إن الواحد يعمل حاجة تعجب الناس أنا لسه بحضر ومقررناش هندخل امته ولا مقررين نعرض إمتى .. سلامى للجميع واللى انا مختفية عنهم سامحونى علشان بحضر الشغل ودعواتكم".



مى عز الدين على ستورى

وتستعد حاليا مى عز الدين، لتصوير مسلسل "خيط حرير"، إنتاج شركة سينرجى، ويتولى إخراجه إبراهيم فخر، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وتدور أحداثه في إطار إجتماعى رومانسى، وكان من المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل وبعد الانتهاء من تعاقدات باقى الأبطال الذين يشاركون مى فى بطولة العمل.

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وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى السباق الرمضانى المقبل للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف فى نهاية الفيلم، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.