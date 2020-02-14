شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الحب.. هؤلاء أفضل من غنوا كلمة "أحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلمة "أحبك" أو "بحبك" أو "الحب" هى أساس الحركة الغنائية العاطفية ولا يوجد مطرب لم يتضمنها فى أغانيه لكن هناك 5 مطربين كانوا الأروع والأصدق أحساسا فى الغناء للحب وهم شادية وعبد الحليم حافظ وصباح وأم كلثوم ويضاف إليهم عظيم آخر هو المطرب محمد عبد المطلب بأغنيته "حبيتك وبحبك" فهؤلاء العظماء الخمس عبّر كل منهم عن معنى الحب بطريقته ولمست أغانيهم قلوبنا؟

"قدمت الفنانة شادية أغنية بعنوان "أحبك" من كلمات صالح جودت، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتوزيع أندريا رايدر، وتعد هذه الأغنية تحفة فنية من حيث الكلمات السلسة المعبرة التى تؤكد معانى الحب والتضحية فتقول شادية: "أحبك.. أحبك وأضحى لحبك أعز الحبايب وعمرى ما اكابر وأقول وأنت حاضر وأقول وانت غايب.. أحبك أحبك.. أنا أنا أنا أحبك.."، فهناك كم من العذوبة فى الكلمات والسلاسة وتوصيل معانى الحب بتقطيع من الشاعر أكمله أيضا اللحن الراقص الـ"سلو" من مقام "النهاوند"، وهو من أكثر المقامات المناسبة للحالة العاطفية في التعبير عن مشاعر الحب وكما هو معروف في تلك الأغنية أن الموسيقار محمد عبد الوهاب تحرك فىها بأكثر من مقام، منها الماجير والحجاز والكرد، ويصر موسيقار الأجيال فى هذه الأغنية على تقديم المفاجآت اللحنية، فالأغنية بها الكثير من التكثيف الأوركيسترالى.

أما عن شادية وأداؤها الرائع فهناك حالة تغنى بها شادية يظهر فيها خفة دم لا مثيل لها وروح وسلاسة جميلة، لأنها تضع المستمع معها فى الموقف العاطفى الذى تتعايش فيه، فصوتها فى هذه الأغنية يأسر من يسمعها بإحساسها الصادق ودلعها فى الغناء.

ثانى العظماء فى الغناء للحب هو العندليب عبد الحليم حافظ فحينما قرر أن يغنى كلمة "أحبك" اختلفت كثيرا عن كل من غنوا تلك الكلمة فاختار أن يعبر عن حالة الحب التى تظهر على المحب فى جميع حالاته، وتصل به إلى درجة من الفرحة تجعل نفسه مفتوحة للكون من خلال كلمات العبقرى مرسى جميل عزيز، والملحن الكبير محمد الموجى والموزع على إسماعيل فقال : "أحبك.. كلمة بقالها أيام وليالى تدوب فيا، عايز تروحلك وأنت بعيدة عليا"، ويصل مرسى جميل عزيز بحالة الحب ليجعل نفسه تكون مفتوحة للكون كله بقوله: "يا صحابى يا أهلى يا جيرانى أنا عايز اخدكوا فى أحضانى".

فالكلام رقيق وجميل والمشاعر فياضة، ولذلك جاء اللحن من مقام الكرد، وهو مقام عاطفى جدا واللحن به "سيمترية" ولم يكتف الملحن بذلك بل يمر بنا على مجموعة إيقاعات متعددة والموجى فى مدخل كوبليه "بحبها" ينتقل لكرد آخر على درجة أخرى من السلم الموسيقى وهى درجة الـ "re" والموزع على إسماعيل لم يستخدم أوركيسترا كاملا، لكنه استطاع فى التوزيع أن يجعل الرتم فى الأغنية به الكثير من التنوع والإثراء والجمل المتعارضة وأهم ما يميز هذه الأغنية أنها بالفعل فرجة فى التوزيع وأداء عبد الحليم حافظ فيها يحمل الصدق كله والإحساس لديه يصل سريعا لكل من يحب مثله.

العظيمة الجميلة المبدعة الرقيقة كل هذه الاوصاف نمنحها للفنانة صباح التى قررت أن تغنى كلمة "أحبك" لكن ضافت إليها كلمة " ياني " وهي أغنية " أحبك ياني " من كلمات عبد العزيز سلام، وألحان الموسيقار فريد الأطرش، فالكلمات بسيطة وظريفة كما نرى : أحبك يانى ولو ترعانى أحبك تانى وأقول أه يانى يانى، معاك وجدانى وكل حنانى وأخاف تنسانى " فكم هى الكلمات بها شقاوة صباح ودلعها فى الأداء الصوتى، وهى هنا فى تلك الأغنية فى أحلى حالتها الغنائية وخفة الدم فى الأغنية تجعلك تبتسم وأنت تستمع لها.

تلك الأغنية تعبر فيها صباح عن حالة المحب المتيم بمن يحبه، والذى يحبه أكثر كلما اهتم به ورعاه وتتساءل صباح فى الأغنية من خلال كوبليه آخر تقول فيه: الحب ده إيه أنا معرفش، وبنهواه ليه مادام على حبك مقدرشى قولى نويت إيه.. أنت هتهوانى ولا هتسلانى ولا إيه تانى.. أه يانى أه يانى " أما اللحن فقد اختار له الموسيقار الكبير فريد الأطرش الـ"تانجو"، وهو من مقام النهاوند فاللحن جميل جدا "بونبوناية"، وهناك خفة ظل لحنية والموسيقار فريد الأطرش يغنى معها فى الكورال، ويغنى بصوته ومن يستمع الأغنية يجد صوته مميزا فى الكورال.

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من عظماء من تغنوا للحب أيضا العبقرى محمد عبد المطلب فى أغنيته "حبيتك وبحبك وهحبك على طول" للشاعر محمود فهمى إبراهيم وألحان عزت الجاهلى، فالشاعر استخدم الماضى والمضارع والمستقبل فى الأغنية ليؤكد على الحب الأبدى للمحب واللحن جاء من الـ"فالس"، وهو لحن عربى صريح جدا فالملحن الموسيقار عزت الجاهلى يلعب اللحن من مقام الـ"رست"، ويلحن الجملة الواحدة داخل الأغنية بلحنين مختلفين، وهذا إبداع وموهبة كبيرة أما أداء عبد المطلب فهو الحصان العربى الأصيل فى الغناء وصوته كله ذكورة و"عُربه" جميلة، وهو مطرب لن يتكرر فمثلا عبقريته فى "التلكيع" فى غناء مقطع: "حبيتك وبحبك وهحبك على طول" فالتلكيع فى طريقته فى الغناء هنا يؤكد مدى حبه ومدى اقتناعه وتمسكه به، كما وضع شدات جعلته متفرد جدا فى الغناء فى هذا المقطع.

العظيمة المبدعة كوكب الشرق أم كلثوم غنت أيضا للحب الكثير من الأغاني التي تضمنت كلمة الحب وحبيبي وحبيتك ومنها " سيرة الحب " و" انت الحب " و" الحب كده " و" ليلة حب " و" ظلمنا الحب " و" حب ايه " ولكن أغنية " الحب كله " كانت الأكثر تعبيرا عن حالة العشق والمعايشة في الحب فالعمر هو الحب كما قالت كوكب الشرق في أغنيتها فمطلع الأغنية الجميلة التي كتبها أحمد شفيق كامل تهز مشاعر أي محب حينما يسمع حبيبه يقول له " الحب كله حبيته فيك ..الحب كله.. وزماني كله انا عشتوا ليك ..زماني كله .. حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلب بدقته حس .. يا دنيا حبي وحبي وحبي .. ده العمر هو الحب وبس واسقيني واملئ واسقيني تاني .. اسقيني تاني من الحب منك من نور زماني.

فالدخول في حالة الحب جعلت المحب كأنه ولد من جديد مع بداية تجربته في الحب " اسقيني ياللي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني " وتستمر كوكب الشرق في شدو كلمات العبقري أحمد شفيق كامل لتصف حالة كل محب من خلال لحن رشيق جدا أخذ أم كلثوم في منطقة من الغناء كانت بعيدة عنها ولكن بليغ أدخلها فيها لتكسب مستمعين جدد وبرغم عظمة الأطلال ولكن جاءت " الحب كله " لتزيحها عن الصدارة في أغاني الحب لدي أم كلثوم فبليغ كان قريب من ثقافة الشعب المصري ولذلك ألحانه تناسب جميع فئات هذا الشعب وتلك الأغنية معبرة جدا ولحنها سلس يدخل إلي القلب مباشرة .