شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يوجه التحية لثوار العراق فى عيد الحب خلال حفله بالسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب العراقى كاظم الساهر، على توجيه رسالة إلى ثوار العراق، خلال حفله الذى أقيم، أمس الخميس، على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الحب، موجها لهم التحية على عطائهم ومطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال.

ووفقا لمقطع فيديو نشره أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تداوله بشكل كبير، قال الساهر، أمام المئات من جماهير الحفل: "من خلالكم أقدم تحية لشباب العراق، وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم وإيمانهم، بعطائهم وبمطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال، الله يحفظ بلدنا ويرعاها، الله يحفظهم".





من ناحية أخرى، وبالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، طرح الفنان كاظم الساهر أغنية سنجل جديدة بعنوان "آه وأهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات كاظم الساهر، وهى الأغنية الذى قرر أن يهديها لجمهوره العربى فى عيد الحب.

Advertisements

"آه وأهين" اسم الأغنية الذى انتهى من تسجيلها كاظم الساهر، وغناها الأخير خلال فعاليات شتاء طنطوة بإحدى حفلاته الغنائية حيث فاجأ بها جمهوره الذى أعجب بها إلى حد كبير، ويبدو أنه قرر أن يطرحها بالتزامن مع عيد الحب.





على جانب آخر يعود النجم كاظم الساهر من أجل إحياء حفلاته فى مصر مرة أخرى عد غياب لأكثر من 12 عامًا، حيث كان آخر حفلاته ممثلاُ فى حفله الأخير ضمن حفلات ليالى التليفزيون عام 2009، وذلك بعدما كشف منظم الحفلات وليد منصور عن حفل جديد للقيصر كاظم الساهر قريبا فى مصر، حيث نشر صورة له منذ فترة وعلق عليها قائلا: "يا مسهل لأول مرة من 12 سنة"، دون ذكر تفاصيل عن مكان أو موعد الحفل"





وكان المطرب العراقى كاظم الساهر، طرح نسخة جديدة من أغنيته الوطنية "سلام عليك"، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذى جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتى التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.



