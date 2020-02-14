شكرا لقرائتكم خبر عن "عايزة ورد يا ابراهيم" .. صورة وجملة هند صبرى كل "فلانتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أهم الجمل فى فيلم "أحلى الأوقات"، جاء على لسان "يسرية"، أو هند صبرى حينما طلبت من زوجها "ورد" بدلا من "الكباب" الذى يحضره لها، حتى أصبحت الجملة، واحدة من أهم الجمل الحوارية على "السوشيال ميديا"، وأكثرها انتشارها في يوم عيد الحب.

هند صبرى، نشرت العام الماضى في عيد الحب، صورة من مشهدها مع خالد صالح من "أحلى الأوقات"، وهى تقول له "عايزة ورد يا إبراهيم"، وهى ما قامت به أيضا هذا العام، حيث نشرت نفس الصورة بنفس التعليق.



هند صبرى

وكانت هند قد شاركت جمهورها، بصور من كواليس تصوير فيلم الفيل الأزرق 2، الذي يشاركها في بطولته النجم كريم عبد العزيز، ونشرتها عبر حسابها بموقع الصور الشهير انستجرام.

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وظهرت صبري في الصور التي نشرتها وهي تجسد شخصيتها داخل الغرفة الزجاجية التي قدمت منها مشاهد الرعب في أحداث الفيلم، كما ضمت الصور ظهور النجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كري

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.