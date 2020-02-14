صافيناز بإطلالة صادمة في الفالانتاين!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 02:55 مساءً - نشرت الراقصة صافيناز مجموعة صور جديدة لها بمناسبة يوم الفالانتاين وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت صافيناز في الصور بفستان احمر ضيق مفتوح عند الصدر ومكياج قوي خاصة حول العيون حيث جاءت اطلالتها صادمة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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