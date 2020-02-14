نسرين طافش تحتفل بالفلانتاين بفستان احمر قصير

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 02:55 مساءً - احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد الفالانتاين الذي يصادف اليوم وعيد ميلادها الذي يصادق غدا السبت وذلك عبر جلسة تصوير نشرت صورها على حسابها على انستغرام.
وتألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة رومانسية بفستان احمر قصير بينما كانت تقف الى جانب مدفأة على الحطب.
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