محمد رمضان يسخر من حملة مقاطعته: "هدومي اتقطعت في الشارع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الفنان المصري محمد رمضان نشر فيديوهاته وتعليقاته الساخرة حول تداعيات الأزمة الواقعة بينه وبين الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

ومؤخرا علق النجم المصري على هاشتاق #قاطعوا_محمد_رمضان على تويتر بنشر فيديو يجمعه بعدد كبير من محبيه في الشارع وكتب معلقا: "الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد.. وأنا فعلا هدومي اتقطعت في الشارع".





وتعود تفاصيل الأزمة بين الفنان محمد رمضان والطيار الموقوغ إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما نشر "رمضان" فيديو من داخل كابينة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية، وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، الأمر الذي فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني أبواليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.

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واشتعل الموقف من جديد عندما قال محمد رمضان إن الطيار طلب منه نحو 9.5 مليون جنيه مصري (600 ألف دولار)، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به، ليأتي بعد ذلك الطيار الموقوف ويكذبه في فيديو آخر مؤكدا أنه لم يطلب أموالا من الفنان محمد رمضان.

ولم يلتزم رمضان الصمت وسخر من الأزمة بالكامل بفيديو من داخل غرفة عمليات وعلق "الدكتور اللى عمل العملية ممنوع من عمله مدي الحياة" الأمر الذى أشعل حملات الهجوم ضده والتعاطف مع الطيار الموقوف ولذا أطلق معارضو تصرفات رمضان هاشتاق #قاطعوا_محمد_رمضان عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.