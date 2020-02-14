عاصي الحلاني وفهد الزاهد: صداقة ومحبة بين بيروت وباريس

لبى فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، دعوة صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، رجل الأعمال فهد الزاهد، على العشاء في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بحضور بعض الأصدقاء منهما المصمم العالمي نيكولا جبران والاعلامي خالد آغا.

حرص الفارس على مشاركة المتابعين بعض الصور من أجواء اللقاء في باريس، وكتب: “دعوة عزيزة وغالية من الأخ والصديق الشيخ فهد الزاهد في ليلة باريسية بأمتياز وما اجمل ليلة عيد الحب مع من تحب في مدينة العشق والحب باريس وان شاء الله كل ايامكم محبة لا تنتهي“.

ومن المعروف ان صداقة مميزة تربط عاصي الحلاني بـ فهد الزاهد، حيث لا يوفران فرصة إلا ويلتقيان بها ان في باريس أو في بيروت، حيث سبق لـ فهد الزاهد ان لبى دعوة العاصي على العشاء في منزله في لبنان، وأيضاً لبى الأخير عدة مرات دعوة “الزاهد” على العشاء في باريس.

نذكر ان عاصي الحلاني وشركة لايف ستايلز ستوديوز كانا قد تعاونا بعدة أغنيات في السابق حققت نجاحاً وهي: “أحب الليل، أحلى الأسامي، قومي رقصيلي”. كما انضم الوليد الحلاني، نجل عاصي الحلاني الى الشركة التي قامت بتصوير فيديو كليب “عم يسألوا” وذلك بعد فوزه بلقب ديو المشاهير.