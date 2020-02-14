بيلي إيليش تطلق أغنية فيلم جيمس بوند الجديد

بعد طول انتظار، أطلقت نجمة موسيقى البوب بيلي إيليش أغنية فيلم جيمس بوند القادم (NoTime To Die) أو “لا وقت للموت”.

وبثت الأغنية ومدتها أربع دقائق على قناة “إيليش” الرسمية عبر موقع يوتيوب، وعلى العديد من مواقع المنصات الموسيقية.

الأغنية مؤلمة تتحدث عن الخيانة واليأس اشتركت إيليش في تأليفها مع أخوها الأكبر فينياس.

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وإيليش (18 عاماً) هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند.

فيلم (No Time To Die) هو الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند ومن المتوقع عرضه في نيسان/ابريل المقبل حيث يواصل دانييل كريج لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.

ومن المقرر أن تؤدي إيليش الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية في لندن يوم 18 شباط/فبراير قبل أن تنطلق في جولة بأميركا الشمالية في التاسع من آذار/مارس القادم.