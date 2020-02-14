من قصد عمرو دياب بأغنية "إنتي زي ما إنتي"؟ شيرين رضا أم زينة عاشور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مازال الألبوم الجديد "سهران" الذي طرحه الفنان المصري عمرو دياب خلال الساعات الماضية حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد وصول الألبوم لمسامع الكثير من الجمهور في مصر والوطن العربي، أُثيرت تكهنات من جانب البعض بأن أغنية "إنتي زي ما إنتي" قصد بها عمرو دياب طليقته الفنانة المصرية شيرين رضا، بعد ربط كثيرين كلمات الأغنية بها.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمات الأغنية التي تقول:

"إنتي لسه زي ما انتي قمر في عيني، أحلى عمر ده اللي كان بينك وبيني وأما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي وهي دي بنت الأصول، مستحيل أقبل في حقك أي كلمة، إنتي أعلى منهم فوق .. زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية"، الأمر الذي جعل البعض يتأكد بأنها المقصودة.

ودلل الجمهور حديثه حول تعمد عمرو دياب إهداء هذه الأغنية للفنانة شيرين رضا، كونها المرأة التي دخلت حياته وكانت متحضرة في علاقتها معه، ولم يحدث بينهما خلافات، حتى إنها أخذت أمر علاقته بالفنانة دينا الشربيني بصدر رحب ولم تقم بافتعال لمشاكل، بل إنها رفيقة لها وتتقابلان وليس بينهما أزمة على الإطلاق. في حين أن زوجته وأم أبنائه زينة عاشور والتي أقدمت على الكثير من الأفعال بينها نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي وكتابتها لرسائل مبطنة مع أي ظهور مثير لعمرو دياب مع دينا الشربيني.

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وتفاعل الجمهور مع الحديث عن ربط هذه الأغنية بالفنانة شيرين رضا، وأقحموا الفنانة دينا الشربيني في الأمر خاصة أنها من استحوذت على اهتمام الجمهور في ألبوم عمرو دياب السابق وهو "كل حياتي"، خاصة أنه قدم لها أغنية صريحة لها حملت اسم "يا اجمل عيون" واشتهرت بإحدى مقاطعها بأنها "برج الحوت" المقصودة في الأغنية وبات اللقب ملازما لها.

وكان الفنان عمرو دياب قد أطلق ألبومه الجديد "سهران"، بعد عدة أشهر من التحضيرات من خلال إحدى شركات الهاتف المحمول قبل ساعات قليلة، وسط استقبال حافل من جانب جمهوره الغفير في مصر والوطن العربي، إضافة لبعض الفنانين الذين عبروا عن إعجابهم بالألبوم بينهم الفنان المصري محمد هنيدي.

وفور طرح الألبوم بدقائق ارتفع وسم #عمرو_دياب وتصدر قائمة الترند، فيما دشن المغرودن وسم #سهران وهو اسم الألبوم، ومن خلاله بدأوا يعبرون عن آرائهم في الألبوم الجديد للنجم عمرو دياب، فيما نشر الكثيرون الأغاني بعد تحميلها صوتيا من خلال الشركة التي طرحت الألبوم وسط إشادات كبيرة بانتقاء الهضبة للأغاني في ألبومه.

وكانت مفاجأة عمرو دياب لجمهوره في الألبوم الجديد سهران هي أغنية "جميلة" التي جمعته بابنته جانا عمرو دياب، والتي تمثل أول تعاون مع ابنته "جانا" كمطربة وملحنة، وأغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور، وتغني جانا عمرو دياب في هذه الأغنية مقطعا باللغة الإنجليزية.