بتول بني: الحجاب يتعارض مع الفن.. وذهبت إلى مصر لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت المطربة السورية بتول بني، نجمة برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" في موسمه الرابع، عن تلقيها عروضا للتمثيل خلال الفترة المقبلة.

وقالت بتول في لقاء خاص مع "فوشيا": "لا أستبعد فكرة دخولي مجال التمثيل في فيلم أو مسلسل، لأنني بالفعل تلقيت عروضًا مؤخرًا في هذا السياق".

وأضافت الفنانة السورية: "من الأشخاص الملهمين في حياتي، الست أم كلثوم، والفنانة الجزائرية وردة، ولقد بدأت حياتي الفنية من مصر لأن عمالقة الفن خرجوا من هذا البلد، فمصر هي منبع الفن وشعبها جميل والانطلاقة الفنية تكون أسهل بها".

وعن قرار خلعها الحجاب، قالت بني: "الموضوع باختصار، أن الحجاب يتعارض مع الفن، واحترامًا للحجاب قررت خلعه لأنني أسير في طريق الفن".

وأردفت: "أهلي لم يتدخلوا في قراري، فكل إنسان مسؤول عن تصرفاته، وهم كانوا بعيدين تمامًا عن هذا القرار".

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وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت: "أستعد لتصوير فيديو كليب جديد، الأغنية تحمل اسم نتفة، بالإضافة لأغنية جديدة سأقدمها لبلدي سوريا".

وخلعت نجمة "ذا فويس" السورية بتول بني، حجابها بعد خروجها من البرنامج عام 2018 بموسمه الرابع، وصرحت أن خلعها للحجاب لم يغير أي شيء بشخصيتها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها نشرت أولى صورها من دون حجاب في يونيو 2019، وكانت تتناول الطعام في أحد مطاعم بيروت.

وعلقت بتول بني، في تصريحات تلفزيونية على قرارها قائلة إنها لا تعمل "داعية إسلامية" والمطربة تغني في المطلق ولو غنت وهي بالحجاب لن يكون الأمر منضبطا بالنسبة إليها، منوهة أن هذه التصريحات لا تقلل من قيمة الحجاب قائلة: "إن شاء الله مع الأيام ربنا يهدينا".

وأكدت بتول بني، أن حالة الجدل التي أثيرت بشأن خلعها للحجاب لم تؤثر فيها على الإطلاق، مردفة: "أنا عندي فن بدي قدمه وأعتبر الفن رسالة ولدي صوت بدي وصله لكل أنحاء العالم".

وتستعد بتول بني لطرح ألبوم جديد لها قالت إنه سيكون موجها للشباب، وذلك بعدما أطلقت عدة أغان مؤخرا لاقت نجاحا كبيرا كان من بينها أغنية "يا ناجح".

وكانت بتول اشتهرت بعد أدائها الأغاني الجبلية والمواويل في البرنامج، ما جعل لجنة التحكيم حينها تشيد بأدائها ويلفّ أربعتهم لها.