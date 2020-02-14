موسيقييون يشيدون بألبوم عمرو دياب ويؤكّدون أنّ المنافسة تنعدم باعتزاله

أشاد عدد كبير من النقاد الموسيقيين في مصر والوطن العربي بألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب، والذي تم طرحة عبر إحدى شركات المحمول المصرية، وقال الملحن مجدي سليم على الألبوم، قائلًا: "عمرو دياب الوحيد اللي لو اعتزل عن الغناء هتحصل فوضى فنية كبيرة.. من غير عمرو دياب مافيش منافسة".

وأعرب الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عن سعادته بالتعاون في ألبوم عمرو دياب الجديد والذي يشارك فيه بـ5 أغنيات وهم: "سهران، وزي ما انتي، وبالضحكة دي، ويوم تلات، وقدام مرايتها"، وأضاف: "كلنا كفنانين مصريين فخورين بعمرو دياب وفنه وتأثيره اللي عدى حدود الشرق الأوسط من زمان وما زال على قمة الفنانين العرب".

وأعرب الإعلامي ممدوح موسى، عن إعجابه الشديد بأغنيات ألبوم "سهران" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إعجاز في زمن الامتياز 30 سنة على القمة من ميال إلى سهران في حد شاف حاجة زي كده".

وضم ألبوم "سهران" 14 أغنية جديدة، ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب الأغنيات عبر قناته الرسمية على موقع YouTube خلال الساعات القادمة، وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

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ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره في حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلا غنائيا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيي ثاني حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس

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