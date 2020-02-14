





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب. وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، فيما تم تصوير الفيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

هذا وتُحيي "ماهر" مساء اليوم الجمعة 14 فبراير "ليلة عيد الحب" التي ستُقام على مسرح ماركي بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنانين ماجد المهندس تامر عاشور



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر تُطلِق "ماتسبنيش" لـ"عيد الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.