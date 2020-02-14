أسيل عمران ومي عمر تشاركان في التحدي لعيد الحب

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""الخليج 365"" من بيروت: انضم ممثلون ومغنون من مصر والمملكة العربية السعودية بينهم أسيل عمران ومحمد هنيدي إلى قائمة المشاهير العرب الذين يفتحون حسابات على "تيك توك" الخاص بمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المتحركة،مع إطلاق التحدي الجديد الذي يركز على نشر الحب #TikTokValentine

هذا وانضمت إلى المنصة الشهيرة ستة وجوه جديدة من المشاهير خلال هذا الأسبوع،ليحتضن هذا التطبيق مجموعة متنوعة من المواهب في منطقة الشرق الأوسط.، وهم إلى "هنيدي وعمران"، "أيتن عامر، هنا الزاهد، مي عمر،وساندي الذين بدأوا مشوارهم على المنصة بإلهام المعجبين للمشاركة في هذا التحدي عبر الوسم #TikTokValentine ولمشاركة الآراء بموضوع الحب من خلال إرسال الرسائل لأصدقائهم وعائلاتهم، واختيار الورود المفضلة لديهم، والأفلام الأكثر رومانسية بنظرهم. وقد حصد التحدي مشاهدات تزيد عن 40 مليون منذ إطلاقه

وفيما شاركت مي عمر بهذا التحدي، وأخبرت المتابعين بلون الزهور المفضل لديها، وأغنيتها المفضلة، وأرسلت تحياتها إلى واحدة من صديقاتها المقربات. كشفت أسيل عمران، عن أكثر اسم تحبه (أحمد)، وعن فيلمها الرومانسي المفضل: The Notebook، والمدينة الأكثر رومانسية بالنسبة لها: فلورانس، إيطاليا.