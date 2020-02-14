شكرا لقرائتكم خبر عن منه فضالي تحتفل بعيد الحب بفستان الورد فى جلسة تصوير جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة منه فضالي، بعيد الحب بإطلالة جديدة تعبر عن احياءها مناسبة عيد الحب الذي يتزامن قدومه يوم 14 فبراير من كل عام، ونشرت الفنانة منه فضالي على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، مجموعة من الصور وهي ترتدى فستان رمادي اللون وعليه ورود حمراء تشبه الورود التي يتبادلها الأحبة في هذه المناسبة السنوية، واكتفت بالتعليق على الصور بتهنئة متابعيها قائلة: "???????????????????? ????????????????????????????????'????????????????".



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وكانت قد بدأت الفنانة منة فضالى تصوير مشاهدها فى مسلسل "حب عمرى"، بمنطقة أبو رواش فى الصليبة، حيث كشفت منة عن أول صور لها بالشخصية التى تقدمها فى العمل وتحمل اسم "رانيا الشوربجى"، وتشارك منة فى بطولة العمل على جانب هيثم شاكر ومى القاضى وأحمد كرارة وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد.



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وفى سياق متصل تصور منة مشاهدها فى مسلسل "بت القبايل" مع المخرج حسنى صالح بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، والذى تجسد فيه شخصية "زهرة" ابنة الفنان عمرو عبد الجليل وزوجة الفنان محمد الشقنقيرى وخلال الأحداث تغدر بوالدها وتحدث العديد من الصراعات بينهما وتصل الى العداوة بينهما، كما وتدخل فى خلافات مع زوجها وتطلب منه الطلاق.

"بت القبايل" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض، دينا، وأحمد فؤاد سليم، وسميرة عبد العزيز، ومدحت تيخة، وعلاء مرسى، ياسمين جمال، هاجر الشرنوبى، رشا الخطيب وبهاء ثروت وتأليف شاذلى فرح ومحمد البجلاتى، وإخراج حسنى صالح.

وانتهت منة فضالى مؤخراً من تصوير دورها فى المسلسل السورى "مقابلة مع السيد آدم" مع الفنان غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، يزن السيد، مصطفى المصطفى، تولين البكرى، جيانا عنيد، دانا جبر وتأليف وإخراج فادى سليم، وتجسد فيه دور فتاة مصرية لديها شقيقة تُقتل، لذلك تضطر إلى السفر لمعرفة من الذي قام بقتلها، ثم تقوم بالانتقام منه.