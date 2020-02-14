شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مبدعى الحركة المسرحية باتحاد كتاب مصر غدا.. أبرزهم سميحة أيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر غدا السبت الموافق 15 فبراير 2020 مؤتمرها الأول بعنوان: "المسرح المصرى من أين وإلى أين؟" دورة النفنان القدير محسن حلمى وستقوم شعبة الدراما بتكريم اسم الفنان محمود الجندى بدرع النقابة وتكريم عدد من القامات الإبداعية التى أثرت المسرح المصرى على مدر تاريخه ومنها اسم الفنان محسن حلمى ويتسلم عنه درع النقابة زوجته الفنانة القديرية سلوى محمد على.

كما سيكرم المؤتمر الفنانة القديرية سميحة أيوب، وصناع عرض "الطوق والأسورة" الفائز بالجائزة الكبرى فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، وسيحضر المخرج ناصر عبد المنعم والممثلة فاطمة محمد علي ومدير مسرح الطليعة منتج العرض الفنان شادى سرور ورئيس البيت الفنى للمسرح الفنان إسماعيل مختار ورئيس قطاع الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ورموز الحركة الإبداعية فى مصر بالإضافة لتكريم خاص للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والكاتب والناقد الكبير الدكتور كمال عيد والدكتور عبد المنعم خليل وتكريم المبدعين والنقاد والكُتَّاب الكبار الذين شاركوا فى صناعة كتاب المسرح المصرى "من أين وإلى أين وهم " وتكريم أعضاء شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر ومنهم الفنانة القديرة سوسن ربيع ومسئول الإعلام بشعبة الدراما الشاعرة الفنانة إيمان شاهين ومقرر شعبة الدراما الشاعر محمد الحمايل وسكرتير الشعبة الأستاذ جاد حسين الإعلامية عبير ظلام و رباب أبو طه والكاتب والناقد أحمد خميس وفريق حكواتى أهل الهوى المطربة أميرة خالد والمطرب مؤمن وقيادة الدكتور عبد المنعم خليل.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة والمخرج الشاعر سامح العلي رئيس شعبة الدراما والدكتور كمال عيد رئيس المؤتمر وستكون الدورة الحالية باسم المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي وكانت شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قد نظمت مؤتمرها السنوى الثالث بعنوان "دراما الصورة والكلمة فى مواجهة الإرهاب" وشارك فى المؤتمر نخبة من كبار كتاب السيناريو والمخرجين والنجوم ورجال الأمن منهم الدكتورة آمنة نصير، الكاتب أيمن سلامة، والفنان عزت العلايلى والفنان أشرف زكى والفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل والكاتب بشير الديك، والكاتب أبو العلا السلامونى واللواء فؤاد علام.