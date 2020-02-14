شكرا لقرائتكم خبر عن ‎سوزان نجم الدين ضيفة شرف "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎تعاقدت النجمة سوزان نجم الدين مع شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى على الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على ، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ وسيعرض فى شهر رمضان المقبل.

وحول مشاركتها فى مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، للمؤلف أيمن سلامة، والمخرج محمد على فى رمضان المقبل، أوضحت سوزان لـ"الخليج 365" أنها بالفعل تلقت عرضاً من الجهة المنتجة للعمل وتعمل على دراسته، لافتة أنها موافقة بشكل مبدئى بعدما اعجبت بقصة العمل وخلال الأيام المقبلة سيتم الاتفاق بشكل نهائى والتعاقد بشكل رسمى تمهيداً لبدء التصوير.

على صعيد آخر تقرأ حاليا نجم الدين عدة سيناريوهات سينمائية وتليفزيونية فى مصر ودول عربية أخرى، وخضعت نجم الدين لجلسة تصوير خاصة من خلال ثلاث "لوكات" اختارتها لها المصممة اللبنانية كارولين بيباوى ومصمم الشعر شربل فرفور ورسم الوجه الماكيير محمد حرب .

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وتواجدت سوزان نجم الدين فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "ابن اصول"، وظهرت خلال الحلقات بدور "صولا" والدة حمادة هلال، السيدة الجميلة والثرية صاحبة الأصول العريقة التى تتبادل مع ابنها حب التملك للآخر ليودى بهما فى كثير من الاحيان الى قسم الشرطة، بسبب غيرته الشديدة عليها فى نفس الوقت التى تقف فيه صولا عائقا أمام زواجه واختياراته فى الحياة مما يسبب لهما عراقيل ومشاكل كثيرة، ربما تؤدى الى دمار العائلة.

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ورانيا منصور وايناس كامل ومحمد نجاتى وفراس سعيد واسلام ابراهيم وحمزة العيلى وكريم أبو زيد ووفاء سالم وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجى تامر مرسى وإخراج محمد بكير.