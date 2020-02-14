شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر توجه رسالة شديدة اللهجة لبعض متابعيها على السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة أيتن عامر، رسالة شديدة اللهجة، لبعض المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا إنستجرام، ممن يستغلون "أكونتات" المشاهير للإعلان عن أنفسهم، حيث نشرت آيتن عبر حسابها على "تيك توك"، فيديو تحذر من هؤلاء المتابعين.

وقالت أيتن "بصوا يا جماعة لو سمحتوا .. أى حد ما يعمليش تاج فى صورة أنا مش فيها .. ديه أول حاجة .. تانى حاجة بقى الناس بتوع ستورى نار وستورى بنات فقط .. والجو ده .. على فكرة إنتوا بيتعملكوا بلوك .. ماتقرفوناش".

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وتواصل أيتن تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة ثانية" للنجمة ياسمين صبرى، الذى تنافس به في السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهت ايتن من تصوير مشهد وهى تجهض خلال أحداث العمل بعدما تعرضت لنزيف حاد وحاول انقاذها محمود البزاوى بدخولها إلى المستشفى.

ويكثف مخرج العمل مرقس عادل التصوير للانتهاء من نصف مشاهد العمل خلال منتصف شهر فبراير على اقصى تقدر، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل وضع خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامروأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.