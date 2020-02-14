شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "جميلة" لـ عمرو دياب وابنته جانا من ألبوم "سهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" عن طريق إحدى شركات الاتصالات، الأربعاء، واحتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وينشر ”الخليج 365” كلمات أغنية "جميلة".

ياللي عليكي العين زي القمر واحلا

ياحلوة الحلوين بيكي الحياة تحلا

ياللي عليكي العين زي القمر واحلا

ياحلوة الحلوين بيكي الحياه تحلا

ملامحك جميله وكلك جميلة

جميلة جميلة … جميلة جميلة

يابخت اللي تبقي معاه

جميلة جميلة … جميلة جميلة

جميله ما شاء الله

عيونك الغاليين بينورو الدنيا

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والضحكة علي الخدين تتحب وفي ثانيه

عيونك الغاليين بينورو الدنيا

والضحكة علي الخدين تتحب وفي ثانيه

ملامحك جميلة وكلك جميلة

جميلة جميلة … جميلة جميلة

وفجر الهضبة عمرو دياب مفأجاة في ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا في تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطعا باللغة الإنجليزية بها، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

كان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد نشر صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لأخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين:" أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، دخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".