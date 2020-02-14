شكرا لقرائتكم خبر عن لا وقت للموت أغنية فيلم جيمس بوند " العميل 007 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة "جيمس بوند " مقطعا من برومو فيلم "العميل 007" الجديد ، الذي يقوم ببطولته الفنان العالمي دانييل كريج ، تزامنا مع إطلاق أغنية الفيلم " لا وقت للموت " للمغنية بيلي إيليش، وفق ما نشره موقع " روسيا اليوم ".

ويتضمن الفيلم قصة درامية لـ"خيانة العميل السري" وصدرت الأغنية ليلة أمس، 13 فبراير، ومعها نشر المقطع الترويجى للفيلم.

تبدأ الأغنية بآلة بيانو وحيدة تخطو بحنين وحزن، بينما تغني إيليش بصوت مرهق: "كان علي أن أعرف أنني سوف أغادر وحدي"، وبدخول الغيتار والكوبليه الأساسي للأغنية: "لقد سقطت من أجل كذبة.. هل أنت موت أم جنة؟"، ثم تقول: "الآن لن تراني أبكي أبدا"، "ليس هناك وقت للموت".

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كتبت إيليش وأنتجت الأغنية مع شقيقها الأكبر أوكونيل أواخر العام الماضي، وتحدثت أثناء توزيع

إيليش، التي بلغت لتوها الثامنة عشرة، 18 ديسمبر الماضي، أصغر مغنية تغني لسلسة أفلام "جيمس بوند"، وقد أعقب ظهور تلك الأغنية غناؤها في حفل توزيع جوائز الأوسكار مؤخرا.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في أبريل المقبل، ويشارك البطولة فيه لاشانا لينش ورامي مالك.