شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الحدوتة الأولى فى "مالا يعرفه الرجال" بعنوان "أهل موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الجمعة تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى من مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، وتحمل الحكاية اسم "أهل موسي" تأليف أمين جمال ومحمد محرز واخراج محمد أسامة، وبطوله وفاء عامر وصبري فواز ومحمد عز وكمال أبو ريه وعدد من الفنانين الشباب والعمل يعد شراكة إنتاجية بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



وفاء عامر

مسلسل "ما لا يعرفه الرجال" قصة يسرى الفخرانى، ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

المسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".



تامر مرسى وتامر مرتضى

"ما لا يعرفه الرجال" أول تعاون انتاجى بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، حيث تم الإعلان عن مشروع آخر يجمع الشركين وهو مسلسل بعنوان "التحقيق" ينتمى لنوعية أعمال الغموض والإثارة، وتدور القصة حول طالب في كلية الهندسة يبدأ قراءة الرواية والتحقيق في ألغازها وفك رموزها مستخدمًا مهاراته في علم الفراسة والملاحظة لإثبات خطأ "نظرية الآفة"، الأمر الذي يضعه في تحدٍ صريح بينه وبين الكاتب، رحلة تقوده من متعة المغامرة إلى مفاجآت صادمة، تبدأ كلعبة تنتهي بجناية، ونقطة ينغلق عندها طريق للعودة.