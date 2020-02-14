وزيرة الثقافة تنعي شوقي علي: أحد رموز صناعة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد عاطف:
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور شوقي محمد علي أستاذ التصوير السينمائي والعميد الأسبق للمعهد العالي للسينما، الذي غيبه الموت بعد صراع مع طويل مع المرض.
وقالت -في بيان اليوم الجمعة- إن الراحل يعد أحد رموز صناعة السينما وهو مثل الأب والصديق والمعلم لأجيال عديدة من السينمائيين وتتلمذ على يديه الكثيرين من إعلام الدراما والسينما، مشيرة إلى الحزن العميق لفقدان رموز الإبداع في مصر والوطن العربي.
يشار إلى أن الدكتور شوقي محمد علي هو والد كل من الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور علي شوقي أستاذ الأخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، وزوج الدكتورة نجوي محروس أستاذ الإخراج والعميد الأسبق للمعهد العالي للسينما.
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