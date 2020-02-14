هكذا احتفلت كندة علوش بعيد الحب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة كندة علوش، على مشاركة متابعيها عبر السوشيال ميديا، الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير.
وكتبت كندة، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "كل عام وإنتوا بخير.. كل عام وقلوبكم عامرة ومنيرة بالحب، بتمنى يجي يوم ونصير نحتفل بالحب كمفهوم شامل، مو بس بين الرجل والمرأة.. الحب هو أسمى المشاعر، هو الدافع الحقيقي للحياة، حب الله والامتنان الدائم، حب الذات، حب الحبيب والأطفال والأهل والأصدقاء، حب البلد، حب الخير للجميع بشر وحيوانات".
وكانت كندة، نصحت متابعيها مؤخرًا بمشاهدة فيلم الحرب "1917 " بطولة دين تشارليز تشابمان، جورج مكاي، أندرو سكوت، ريتشارد مادين، كولين فيرث، ومن تأليف وإخراج سام ميندز.
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