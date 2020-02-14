بسمة وسوسن بدر وأروى جودة تنعين شوقي علي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نعت الفنانة بسمة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، العميد الأسبق لمعهد السينما الدكتور شوقي علي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات.
وكتبت بسمة "انتقل إلى رحمة الله الدكتور شوقي علي، العميد السابق لمعهد السينما، وزوج الدكتورة نجوى صابر ووالد الدكتور علي شوقي والدكتورة سعاد شوقي.. اللهم صبر كل محبيه على فراقه".
وعلقت الفنانة سوسن بدر "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة ويصبر أهله"، كما كتبت الفنانة أروى جودة "البقاء لله.. اللهم اجعل مثواه الجنة واغفر له ذنوبه و صبر اهله على فراقه".
والراحل هو والد الدكتورة سعاد شوقي الأستاذ في معهد السينما ورئيس المركز القومي للسينما.
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