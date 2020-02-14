تراند اليوم : ممثلة شهيرة: خالتي "تحية كاريوكا" قاطعتني بسبب هذا الفيلم

كشفت الممثلة المصرية، رجاء الجداوي عن أن والددها انفصل عن والدتها بسبب خالتها الراقصة تحية كاريوكا، بسبب احترافها الرقص الشرقي.

وقالت في تصريحات على هامش تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، إن عمرها وقتذاك كان ٣ سنوات وقتها، وانتقلت للعيش مع شقيقها فاروق وخالتها التي شعرت أنها السبب في الانفصال.

وأوضحت أنها انتقلت من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الارستقراطية بعد عيشها مع خالتها، التي أشارت إلى أنها كانت رافضة دخولها الوسط الفني، بهدف استكمال دراستها في فرنسا.

وذكرت أنها حينما بدأت أول أعمالها الفنية بفيلم "دعاء الكروان"، قاطعتها خالتها سنوات، بسبب عدم رغبتها في خوض تجربتها المتعبة.

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وقالت: "تحية كاريوكا ماكنتش عايزانى أدخل مجال الفن، لأنها عانت منه كتير وتعبت وماكنتش عايزانى أمر بنفس التجربة".

وتلقت "رجاء"، تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضه أزياء، بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وعملت في مجال الفن وكانت البداية من خلال فيلم "دعاء الكروان".

وتزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان "اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب.