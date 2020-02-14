تراند اليوم : "محمد رمضان" ردًا على مقاطعته: "هدومي اتقطعت في الشارع"

سخر الممثل المصري، محمد رمضان من حملة تدعو إلى مقاطعته ردًا على موقفه من أزمة الطيار الذي كان سببًا في إيقافه عن العمل مدى الحياة، بعد ان سمح له بقيادة الطائرة خلال رحلة إلى السعودية قبل أسابيع.

وكان رمضان دخل في سجال مع الطيار أشرف أبواليسر بعد أن قال الأخير في تصريحات له، إنه كان يقود طائرته وتفاجأ بأ "محمد رمضان" يطلب منه التقاط صورة داخل كابينة القيادة لكي يريها لنجله، لكنه عاد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقفه عن العمل مدى الحياة.

فيما نفى رمضان الأمر قائلاً إن الطيار كان يعلم أنه سينشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه طالبه بـ 9.5 مليون جنيه نظير الأضرار التي وقعت عليه نتيجة تصرفه، وهو الفيديو الذي حذفه لاحقًا، ورد عليه الطيار بالنفي.

وإثر، قيامه بتصوير مقطع فيديو يسخر فيه من قرار إيقاف الطيار، أطلق هاشتاج (وسم) على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة الممثل المثير للجدل.

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الأمر الذي رد عليه بنشر فيديو يظهر احتشاد الجمهور حوله في الشارع، ليعلق ساخرًا عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع".

الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع 😂 pic.twitter.com/CSl0qWiRwB — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020

— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan)