تراند اليوم : فيديو| اعتقال صحفي هدد "نانسي عجرم" بالقتل ثأرًا للشاب السوري



كشف مقطع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن لحظة القبض على صحفي هدد المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، بالقتل ثأرًا للشاب السوري محمد الموسى الذي قتل أثناء اقتحامها منزلهما في الشهر الماضي.

وكانت عجرم والهاشم قاما بمقاضاة، وسيم زكور صاحب صفحة زكور أحمد وجيه بشار (إعصار الصحافة الثائرة) على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، للقبض عليه والتحقيق معه بجرم التهديد المنصوص عليه في المواد 574 و 575 و 578 عقوبات وجرائم القدح والذم المنصوص عليها في المادتين 582 و 584 عقوبات.

وكان "زكور" أثار ضجة واسعة عندما خرج بمقطع فيديو قال فيه إن عائلة الشاب السوري، الذي قتل داخل فيلا نانسي عجرم ستثأر لابنها الذي قتله زوجها.

وأضاف "زكور" في فيديو عبر موقع "يوتيوب"، أن أهل القرية التي ينتمي لها "الموسى" سيثأرون عاجلاً أو آجلاً لمقتله على يد فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، التي اعتبرها شريكة مع زوجها في الجريمة.

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وطالب "زكور"، نانسي باختيار أحد أفراد عائلتها لقتله مقابل الشاب السوري، مرجحًا أن يتم قتل واحدة من بنات المطربة اللبنانية ثأرًا للشاب الذي قيل إنه كان يعمل في فيلا الأخيرة.

وقتل السوري محمد حسن الموسى، البالغ من العمر 30 عامًا بعد أن أطلق عليه الهاشم الرصاص داخل منزله، وتم توقيفه بعد الحادث قبل أن يتم إطلاقه لاحقًا، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.