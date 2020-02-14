فيديو: تعرفوا إلى هدايا النجوم العرب في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:42 مساءً - يحتفل نجوم العرب على طريقتهم الخاصة بـ يوم الحب عن طريق نشر صور الهدايا أو التهنئات التي استقبلوها من المقربين منهم و معجبيهم أيضًا، بينما يحتفل آخرون بطريقة خاصة سواء بإطلاق عمل فني جديد أو إحياء حفلة غنائية ضخمة لجمهور الوطن العربي.

مختلف الفنانين العرب يبدون اهتماما كبيرا لهذه الذكرى، وفي هذا الإطار، استطلعت "الخليج 365" رصد آراء النجوم والنجمات عن الهدية التي يفضلون تقديمها للشريك في هذا اليوم.

ولا يمكن إنكار أن أغلبية النجوم اتفقوا على أن "الدب الأحمر" هو رمز أساسي لـ يوم الحب، وقد سمح لنفسه أن يتربع مع باقات الوورد الحمراء على قائمة الهدايا في هذه المناسبة.





زياد برجي: الهدية أتركها لوقتها

زياد برجي



الفنان زياد برجي ولدى سؤالنا له عن الهدية التي يحضرها لزوجته في يوم الحب قال "والله لم أقم بتحضير أي شيء لها بعد، وأفضل أن أترك هذا الأمر لوقته، عندها سأختار ما أراه مناسباً".



باميلا: معروفة بمدام "لا"

باميلا الكيك



من جهتها، باميلا الكيك ولدى سؤالنا لها إن كان لديها حبيب قالت "أنا معروفة بمدام "لا" دائماً، حتى المنتجين عندما يفكرون بعرض أي عمل لي يقولون لي : نعلم جوابك ولكن امنحينا الفرصة".



ماري تيريز معلوف: سأشتري الملابس لزوجي

ماري تيريز معلوف



كشفت الممثلة ماري تيريز معلوف أنها ستبتاع الملابس لزوجها، لأنه من وجهة نظرها الشخص يبقى بحاجة دائماً لمزيد من الملابس مهما امتلأت خزانته.

أما باسم مغنية فقال: "كل يوم لدينا هو يوم للحب ولا ننتظر مناسبة معينة للاحتفال به".

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الدب الأحمر والورود على قائمة الهدايا

باسم مغنية وزوجته وهشام حداد وزياد برجي وباميلا الكيك



واتفق كل من الممثل طوني عيسى ومقدم البرامج هشام حداد على اهداء "دب أحمر" للشريك في هذا اليوم، ومن المرجح أن يهدي هشام زوجته وردة حمراء أيضاً كونها تحب النباتات وبفعل انخفاض قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار فلا لهدايا باهظة الثمن.

أما الممثلة روان طحطوح فاعترفت بأنها تعيش قصة حب، والوردة من أكثر الهدايا التي تعني لها.

أما الممثل عبدو شاهين فقال: "الموضوع بيني وبينها، لا أريدك أن تسرق لي الفكرة (يضحك). وتابع: "في هذا الوقت أكون متواجداً بتصوير مشاهدي في "الهيبة"، وبصراحة هذه التفاصيل لا تعني لي كثيراً.

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