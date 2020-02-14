ديزني تبدأ تصوير علاء الدين 2 قريباً والتعاقد مع أبطال جدد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:42 مساءً - أعلن موقع "إنترناشونال بيزنيس تايمز" البريطاني أنّ شركة "ديزني" بدأت التجهيزات الفعلية لبدء تصوير الجزء الثاني من فيلم Aladdin "علاء الدين"، الذي حقّق نجاحاً كبيراً جماهيرياً، والذي تجاوزت أرباحه المليار دولار عالمياً.



ومن أبرز ما سيتمّ تغييره هو أنّ شركة "ديزني" ترغب في الانتهاء من كتابة السيناريو لمنحه إلى طاقم الفيلم الرئيسي كي يكونوا على بينة أكثر بأدوارهم لتحديد موافقتهم من عدمها، إذ إنّ خبر انضمام مخرج الجزء الأول "جاي ريتشي" إلى العمل غير مؤكد.



ويأتي الإعلان عن الجزء الجديد من فيلم علاء الدين حسبما أكّد سابقاً الممثل الكندي المصري مينا مسعود منذ فترة بأنّه يثق في عودة "علاء الدين" بجزء ثانٍ، إلّا أنّه سيكون مختلفاً كل الاختلاف عن قصة الأنيميشن التي بُنِيت عليها أحداث الأول.

فيلم Aladdin ...صور من العرض الأول





وقد أكد موقع "فارايتي" الأميركي أنّ كاتبي السيناريو "جون جاتنز" والمرشحة للأوسكار "أندريا بيرلوف" تمّ التعاقد معهما لإسناد مهمة كتابة السيناريو الجديد للجزء الثاني من الفيلم، إذ أكّد أيضاً أنّ "ديزني" تمتلك اسمين مقترحين للفيلم، كما سيتم التعاقد أيضاً مع نجوم آخرين لينضموا للعمل. وفي الوقت ذاته، أعلن المنتج السينمائي ريان هالبرين انضمامه لطاقم الفيلم، وكذلك من المُقرّر عودة منتجي الجزء الأول دان لين وجوناثان إيريش للعمل على هذا الجزء أيضًا.



جدير بالذكر أنّ فيلم "علاء الدين" من بطولة ويل سميث (الجني الأزرق)، ومينا مسعود (علاء الدين)، وناعومي سكوت (الأميرة ياسمين)، وهو مقتبس من فيلم الأنيميشن الذي صدر في التسعينيات وحقق نجاحاً كبيراً.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"