فيديو.. في يوم الحب: نجمات طلبن الارتباط بأزواجهنّ

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:42 مساءً - هل تملكين الجرأة لطلب الزواج من حبيبك إذا كان من النوع الخجول؟ الإجابة في العالم العربي غالباً ما تكون بالنفي، خصوصاً أن أغلب العائلات ترى في مثل هذا الطلب تقليلاً من شأن المرأة وكرامتها في عيون الرجل، ولكن داخل الوسط الفني، هناك من امتلكن الجرأة ونجحن في الزواج ممَّن اخترن، واللافت أن أغلب هذه الزيجات ناجحة واستمرت لفترات طويلة وأن النجمات في معظم الحالات كنّ الأكثر شهرة من أزواجهنّ.

شيرين عبد الوهاب تملك جرأة تُحسد عليها في عروض الزواج

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب تملك جرأة تُحسد عليها في عروض الزواج، وعلى الرغم من أنها فسرت بعض الطلبات «المعلنة» بأنها مجرد مزاح كما حدث مع النجم اللبناني وائل كفوري ومن بعده نجم «أراب آيدول« محمد عساف، إلاّ أنّ طلبها الزواج من صديقها المطرب والملحن حسام حبيب كان جدياً وانتهى بالفعل بارتباطهما.

الواقعة روتها شيرين عبد الوهاب بنفسها عندما حلّت ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «تخاريف» وقالت بعد 5 سنوات من الصداقة، أصابها شعور مميّز بأنّه حبيبها، وطلبت منه الزواج، قائلةً «هو إحنا ينفع نتجوز»، ليجيب هو أنها لو صبرت قليلاً، كان سيطلب هو يدها للزواج.

ووصفته بـ»الألماسة»، كاشفةً:» لم أكن أعرف كم هو جيد، إلاّ عندما تزوجنا»، واستطردت، أنها لم تتوقع أبداً الزواج منه، وأنهما حتى هذه اللحظة، لا يستوعبان ما حصل.

وأضافت أن حبيب أثّر في حياتها بطريقة إيجابية، إذ منعها من التقرب من بعض الأشخاص السيئين، وذكرت أنها لن تسامحه إذا أحب غيرها، أو قلّل اهتمامه بها.

حسام حبيب أكد الواقعة كما روتها زوجته شيرين، فقال عندما استقبلته الإعلامية عايشة عثمان في برنامجها «عايشة شو«، إن شيرين عبد الوهاب كسرت القاعدة وطلبت منه الزواج، حين قالت له: «ينفع تتجوزني»، لكنه كان حينها سيطلب هو أن تتزوجه لو لم يحدث هذا الموقف. وأشار إلى أنه طلب يدها من والدتها في موقع مضحك في المطبخ. وأضاف: «هي اللي طلبت إيدي ودايماً بتبرز الموضوع ده... عمري ما اتوقعت إني أحب حد كده، وبخاف دايماً تبعد عني». وأكد أن بعض الأشخاص استكثروا عليه زواجه شيرين واعتبروا أنه ارتبط بها لأهداف تخدم مصلحته الفنية، وأوضح: «في ناس كتير مستكترين عليّا شيرين... وشايفينّي متجوزها عشان مصلحة».

وفاء الكيلاني وتيم حسن مزحة صارت حقيقة

وفاء الكيلاني كشفت عن سر طلب شيرين الزواج من حسام حبيب، ولكنها صاحبة السبق عندما قدمت العرض ذاته عام 2014 للنجم السوري تيم حسن، الذي وافق على الفور، علماً أنها كانت ما زالت متزوجة، وقال: «أقبل الزواج بالطبع». واعتبر البعض وقتها أن الأمر مزحة ولكن بعد ثلاث سنوات فقط، تحوّلت المزحة إلى حقيقة وعقد تيم قرانه على الإعلامية المصرية في منزل عائلتها في مصر.

عرض زواج وفاء الكيلاني تقدمت به أثناء استضافتها تيم في برنامج «الحكم» بعدما تحدث عن مواصفات زوجة المستقبل، قائلاً: «الشكل مهم جداً برأيي كونه بوابة للروح»، لافتاً إلى ضرورة أن تكون المرأة خفيفة الظل ومتفهمة و«لذيذة» وهادئة لتلفته. وعلى مستوى الشكل، أضاف، «أحب الشعر الكثيف للمرأة وأن أتأكد منه بيدي، بخاصة مع انتشار خصل الشعر المستعارة وبعض التفاصيل الأخرى الصغيرة، فبعض البنات يتمتعن بشكلٍ رائع، ولكن الروح والكلام والنّظرة عندهن فيها مشكلة».

وعرضت وفاء الكيلاني، مُقدمة البرنامج، مازحةً الزواج من تيم حسن، وقالت ضاحكة: «عاوزة أتجوزك»، ليرد مسرعاً: «بقبل فوراً حبيبة قلبي». واستكمل حديثه أن هناك أكثر من امرأة طلبت الزواج منه، من بينهنّ مراسلات على هاتفه عبر تطبيق الواتساب.

وتابع: «البنت اللي تطلب إيدي للجواز، لا أعطي الموضوع حجمه لأني أعي جيداً أن الموضوع مجرد إعجاب وتأثر بالدراما التي أقدمها، أما إذا شعرت بأن الموضوع جد، ممكن أفكر خصوصاً إذا كانت بها المواصفات التي أتمناها». والمؤكد أن تيم وجد كل ما يتمناه في وفاء ولم يعتبر عرضها مجرد إعجاب بنجوميته.

نجلاء فتحي طلبت الزواج من حمدي قنديل بتشجيع من ابنتها

الواقعة الأكثر شهرة كانت من نصيب النجمة المصرية نجلاء فتحي، وبطلها هو زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل الذي أصرّ على توثيق القصة بكاملها في مذكراته الشخصية «عشت مرتين»، مؤكداً أنه استأذنها في سرد أحداث ما جرى ولم تبدِ أي رفض تجاهها، بل عززتها بلحظاتٍ قال إنها غابت عن ذاكرته.

حمدي قنديل أوضح في مذكراته أنه تعرف على نجلاء فتحي خلال زيارة وفد من التلفزيون المغربي لتغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996، إذ طُلب منه التنسيق مع نجلاء فتحي لإجراء حوار، نظراً إلى عدم مشاركتها في المهرجان، وكانت وقتها نجمة مصر، لذا شكّل غيابها لغزاً كبيراً.

في هذا الوقت كانت نجلاء فتحي، تجدد ديكورات منزلها، فوافقت على الحوار بشرط ألاّ يكون في منزلها، فكان اللقاء في بيت شقيقتها التي كانت متزوجة من اللواء محمد السكري، وكيل اتحاد التنس، واستضاف اللواء السكري حمدي قنديل في بيته، فكان اللقاء بحضور نجلاء فتحي. أضاف: «كان الحديث عن باريس، وعن زيارة كل منا لها، وكأننا زرناها معاً. وما فاجأني حقاً هو أنها لا تمتّ بصلة للصورة النمطية للنجمة السينمائية التي كانت في ذهني، ذهبتُ وأنا على يقين أنها ليست شاطرة فقط ولكنها ذكية ومرحة وذات شخصية قوية، وأنها ستضفي على حياتي بهجة لم أعرفها».

توطدت العلاقة بينهما، وتواصلت اللقاءات لمدة 3 أشهر منذ ذلك الوقت، في جو رومانسي طغى عليه الإعجاب والاحترام. وأضاف: «كانت المرأة التي تطلعت للارتباط بها، وذهبنا معاً في رحلة لمدينة الإسكندرية، وعدنا يحمل كل منا الحب في قلبه للآخر، لكن كل منا لم يخبر الآخر به، فاتصلت نجلاء فتحي بحمدي قنديل، قائلةً له «أنا هتجوزك النهارده»، فرد عليها قنديل والفرحة تغزو قلبه قبل لسانه: «عظيم عظيم».

في نهاية المكالمة، طلبت نجلاء فتحي من حمدي قنديل أن يحضر جواز سفره ويأتي إلى منزلها في الخامسة مساءً، ومازحته: «موافق ولا حنرجع في كلامنا؟ »، فأجاب هذه المرة «أنا موافق بكل تأكيد».

في الخامسة، وصل حمدي قنديل حاملاً جواز سفره، ولكنه سأل نجلاء فتحي عند وصوله إلى منزلها: «افرضي إني ماطلت عندما عرضتِ علي الزواج، ألم تفكري ماذا سيكون عليه حالك عندئذ؟ »

فردت نجلاء فتحي: «أنت تعلم أننا لسنا في قصة غرام مشتعل، نحن بالغان ولدينا تجارب زواج من قبل، وما بيننا هو إعجاب شديد، ولن أحزن عليك كثيراً إذا تنصّلت، لأنك لن تستأهل ثقتي في رجاحة عقلك ولن تكون الزوج المناسب لي».

وفي لقاء إذاعي نادر ببرنامج «سهرة عائلية» بثته إذاعة الشرق الأوسط، روت نجلاء قصة تعارفها وزواجها حمدي قنديل، قائلةً: «أعتبر أن ربنا سبحانه وتعالى وفّقني في إنسان على خلق وطيب و«حنين» والطيبون للطيبات، وبعد أن أصبحنا أصدقاء بدأت مرحلة ارتياح نفسي، وكنتُ ألبي دعواته إلى العشاء أو الغداء وأشعر بسعادة كبيرة وأذهب وأنا سعيدة «إني بتفسح» (أتنزه) مع إنسان محترم وأمين عليّ، وكنت فخورة ومبهورة به».

وأضافت نجلاء: «بعد فترة من الارتياح قاربت 3 أشهر، قررتُ الزواج منه وقلتُ له في الهاتف: «أنا قررت إتجوزك النهارده»، وكان رد فعله «عظيم... عظيم»، موضحةً أن ابنتها ياسمين هي من طلبت منها الزواج من قنديل، قائلةً: «أنا كبرت يا ماما وممكن تتجوزي... أنا عارفه إنك عاوزه تتجوزي حد لينا إحنا الاتنين يكون بابانا ويحمينا، وأنا شايفه أونكل حمدي طيب أوي، شدي حيلك بقا».

وكشفت نجلاء: «طلب زواجي من قنديل لم يكن فيه تقليلاً من كرامتي ولا من شخصيتي، صحيح أنه غير مألوف، لكنه من وجهة نظري شيء متحضر، وكنتُ أفضل أن أفعل ذلك حتى لو كان الرفض، لكن أفعل ذلك بدلاً من أندم «لو معملتش كده».

وعقّب حمدي قنديل، قائلاً: «أحب المرأة بشخصيتها القوية ومواجهتها وصراحتها، لذا كانت جرأتها في طلب الزواج بمثابة النار التي جعلتني لا أتردد لحظة في قبول زواجها».

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ياسمين رئيس طلبت الزواج من هادي الباجوري

الفنانة ياسمين رئيس أقرت بأنها هي من طلبت الزواج من زوجها الثاني المخرج هادي الباجوري، مؤكدة أنها قالت لنفسها بعد لقائه للمرة الأولى وحدوث مشادة بينهما «أنا عارفة إني هتجوزك في الآخر».

قصة حب هادي الباجوري وياسمين رئيس تُعدُّ واحدة من أشهر القصص الرومانسية في الوسط الفني، إذ تعرّف الباجوري على ياسمين للمرة الأولى أثناء تصوير مسلسل «عرض خاص» الذي كان من إخراجه، واعترفت ياسمين بأنها وقعت في حب الباجوري من النظرة الأولى، وقالت لنفسها في اللحظة ذاتها «سأتزوج هذا الرجل«، مضيفةً: «الموقف لم يكن يتحمل كل هذا التفكير، فأنا كنتُ مجرد وجه جديد أقف أمام الكاميرا للمرة الأولى مع مجموعة من المواهب الشابة أثناء تصوير مسلسل «عرض خاص».

ولكن في اللحظة ذاتها، كان الشعور يساور هادي الباجوري، ليحدث الحب من النظرة الأولى. وبعد اندلاع شرارة الحب، انتهى تصوير العمل من دون مصارحة كاملة بين الطرفين، وحدث الفراق بينهما لأكثر من خمس سنوات، قبل أن تجمعهما الصدفة مرة أخرى ليتجدد الشعور ذاته من النظرة الأولى.

وكما روت ياسمين، هذه المرة لم يتركا الفرصة تضيع، واعترفت بحبها لهادي وخاضا مرحلة البداية والجنون، وتزوجا وأنجبا طفلهما «سليم» وتشدّد ياسمين على أنها مرت بمراحل الحب السبع مع زوجها وتعيش الآن مرحلة «الحب الدائم».

أصالة نصري طلبت الزواج من طارق العريان

الفنانة السورية أصالة نصري، كشفت هي الأخرى عن تقدمها بطلب الزواج من المخرج طارق العريان على الرغم من أنها كانت متزوجة وهو الآخر كان متزوجاً، واعترفت بحضور العريان أثناء مشاركتهما في برنامج «توأم روحي» مع الإعلامي نيشان، أنها هي من اتصلت به وصرحت له بحبها وطلبت منه الزواج، بينما تفاجأ طارق من هذه المكالمة، وقال لها إنه يحترمها وإنه لا يريد أن يتزوج من داخل الوسط الفني، مردفاً «أريد ست بيت». فردت عليه «أنا ست بيت»، من ثم أخبرها أنه سيفكر في الأمر.

كما أكدت أصالة، أنها عندما طلبت الزواج من طارق، كانت ما زالت على ذمة طليقها أيمن الذهبي، وأنها رفعت قضية طلاق منه في التوقيت ذاته الذي صرحت فيه بحبها لطارق العريان.

وأشارت إلى أنها لا تخجل من قول الحقيقة كاملة لأن الناس دائماً ما يحترمون الشخص الذي يقول الحقيقة حتى إن كانت ضد مبادئهم.

اعتراف أصالة الجريء جداً كان أقوى إعلان للحب، ولكنه في الوقت ذاته كان نقطة البداية لانهيار زواجها من طارق العريان الذي استمر 14 عاماً كاملاً. فمنذ ظهورهما معاً في برنامج «توأم روحي»، بدأت الأزمات وانتهت بإعلان انفصالها نهائياً عنه وسط شائعات عن تعرضها للخيانة.

أجرأ طلب زواج من عمرو دياب

أجرأ طلب زواج كان من الفنانة اللبنانية ليال عبود التي أعلنت بوضوح أنها تحب المطرب المصري عمرو دياب وتريد الزواج منه، وعلى الرغم من تنبيه الإعلامية بسمة وهبة لها بأن عمرو متزوج بالفعل، أصرت عبود على طلبها، وقالت في برنامج «شيخ الحارة» إنه ليس لديها أي مانع في أن تكون زوجته الثانية. وأضافت: «أحبّه كثيراً وأنا مغرمة به، أنا لا أمانع أن يكرّر تجربة الزواج مرّة جديدة وأكون زوجته الثانية، أحببتُه منذ صغري»، ولم يعلّق دياب على الطلب بسبب انشغاله بعلاقته مع النجمة دينا الشربيني.

خالد أمين يرفض عرض زواج على الهواء

المذيعة الكويتية سازديل لديها هي الأخرى طلب زواج فاشل، فقد حاولت تقليد زميلتها وفاء الكيلاني واستغلت وجود النجم الكويتي خالد أمين، الشهير بعزوفه عن الزواج في برنامج «عالسيف»، وعرضت عليه الارتباط بها، لكن الأخير أحرجها على الهواء، وقال إنه لن يفعل مثل تيم حسن ويقبل عرض الزواج على الفور، ثم تدارك نفسه، مؤكداً أنه يحترم المذيعة ولكن مشروع الزواج «مؤجل« بالنسبة إليه.

سازديل قالت صراحة إنها ستفعل ما فعلته وفاء الكيلاني مع تيم حسن، وقاطعها خالد أمين متعجباً من «ظاهرة» عرض المذيعات الزواج على ضيوفهنّ، ولكنها واصلت حديثها وقالت له «هل تقبل الزواج مني؟ »، فرد بالنفي فوراً، ثم قال: «مش العيب فيكِ. أنت شخصية محترمة وأخت عزيزة، ولكن مشروع الزواج مؤجل بالنسبة إلي».

دلال عبد العزيز طاردت سمير غانم بسيارتها حتى يقبل الزواج منها

الممثلة المصرية دلال عبد العزيز عرضت هي الأخرى الزواج على النجم الكوميدي سمير غانم، ولكنه رفض متحجّجاً بأنه لا يريد أن يكرر تجربة الزواج، إلاّ أنّ هذا الرفض لم يدفعها إلى الاستسلام، فطلبت وساطة عدد كبير من أبرز النجوم، منهم فريد شوقي ومحمود مرسي وعبدالمنعم مدبولي ومحمود المليجي والمخرج يحيى العلمي وجورج سيدهم. وكلهم نصحوها بالابتعاد عنه لأنه «مش بتاع زواج». ولم يحبطها هذا الرد أيضاً، فطاردته بحسب رواية غانم، بسيارتها، حتى استسلم لرغبتها ووافق على الزواج «كي يتخلص من تلك المطاردة المثيرة»، وفق تعبيره.

مجدولين الإدريسي طلبت الزواج من زوجَيْها السابق والحالي

الفنانة المغربية مجدولين الإدريسي، اعترفت أخيراً بأنها هي من طلبت الزواج من زوجَيْها السابق والحالي، موضحة أنها لا ترى في الأمر عيباً.

وصرحت الإدريسي في برنامج «فاص افاص»، أنها هي من بادرت وطلبت الزواج في المرتين اللّتين ارتبطت فيهما، مؤكدةً أنها لا ترى في ذلك انتقاصاً من قيمة المرأة، بل أمراً طبيعياً ما دام الجميع يتعلم، ويعمل ويتعب لتحقيق أهدافه.

وقالت الإدريسي، مستنكرةً: «لماذا عندما نصل إلى موضوع الزواج، لا يمكنني أن أطلبه أنا»؟

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