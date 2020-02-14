هل تواعد ريهانا مغني الراب آيساب روكي بعد انفصالها عن حسن جميل؟

أثارت نجمة الغناء الأمريكية ريهانا دوامة من الشائعات حول حياتها العاطفية بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن الجميل، منذ أقل من شهر.

ولعل ظهورها كثيرا مع نجم الراب الشهير آيساب روكي، جعلهما محط الأنظار، ودفع جمهورهما إلى التخمين بوجود علاقة بينهما.

وظهرت ريهانا وروكي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في The Nice Guy، وهو ملهى ليلي شهير في ويست هوليوود، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأوردت الصحيفة صورا تظهر وصول آيساب روكي الذي حاول أن يبقى متخفيا وارتدى غطاء على رأسه، وظل الثنائي في الداخل لساعات.

وقال مصدر آخر لموقع ”إي نيوز“ الأمريكي: ”ريهانا ترى آيساب روكي باستمرار، لكنها ما زالت تعتبر نفسها عزباء“.

وأوضح المصدر المقرب من ريهانا أن كل ما يحدث هو مجرد عارض لها، وأنها تقضي وقتا ممتعا.

وتأتي شائعات ريهانا الرومانسية الجديدة بعد شهر من إعلان صحيفة ”يو إس ويكلي“ انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، الذي كانت معه لمدة ثلاث سنوات.