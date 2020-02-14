ماجد المهندس وآمال وعاشور يحتفلون بعيد الحب في التجمع الخامس

يستعد كل من الفنانين ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور، اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، على مسرح كايرو شو بكايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بتلك

المناسبة في مختلف الأماكن.

ومن المقرر أن يقدم هؤلاء باقة متميزة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يذكر أن آخر ألبومات المطربة آمال ماهر

تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الإحساس" من إنتاج شركة "فيولين"، وضم ١٦ أغنية، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي "AR Rahman" الحائز على جائزة أوسكار، وTaskin Sabah وIsmail Tunçbilek وLuis Robisco وطارق مدكور ونادر حمدي وتميم وهادي شرارة ونابلسي.