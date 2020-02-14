غدًا.. المركز القومي للمسرح يقدم دراسة نقدية لعرض "البخيل"

يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "البخيل"، وذلك في الخامسة مساء غدًا السبت، بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال. للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال. ومن المقرر أن يحضر الندوة كل من القائمين والمشاركين بالعرض المسرحي "البخيل" إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان عادل حسان، ويتحدث فيها لمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمال، والناقد المسرحي وليد الزرقاني.

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