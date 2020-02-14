فن ومشاهير

وائل جسار وهيفاء وهبي يحتفلان بعيد الحب مع جمهورهم بالقاهرة

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يستعد كل من المطربين اللبنانيين وائل جسار وهيفاء وهبي، لإحياء حفل غنائي ضخم بفندق الماسة بالقاهرة، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من

أجمل أغانيهما التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويذكر أن تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، الذي من المقرر عرضه خلال

الموسم رمضاني المقبل، ويشاركها البطولة كل من شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، وهو تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
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