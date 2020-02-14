يستعد عدد من نجوم الفن، لإحياء حفل غنائي ضخم باستاد القاهرة، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.
ومن المقرر أن يشارك خلال الاحتفالية كل من: "تامر حسني، نانسي عجرم، وائل جسار، بالإضافة للنجم أحمد شيبة،عمر كمال، حسن شاكوش".
والجدير بالذكر أن هؤلاء النجوم يقدمون خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزهم تامر ونانسي وحسن شاكوش.. نجوم الغناء يحتفلون بعيد الحب في الاستاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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