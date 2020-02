هاريسون فورد يحضر العرض الأول لفيلمه في لوس أنجلوس

ميرنا وليد - بيروت - حضر النجم ​هاريسون فورد​ العرض الأول لفيلمه The Call of the Wild في لوس أنجلوس يوم امس.

النجم البالغ من العمر 77 عاماً كان برفقة زملائه في العمل عمر ساي وكارا جي وكارن جيلان وكولين ووديل وتيري نوتاري والمخرج كاري ساندرز.

قصة الفيلم الرسمية هي :" عن Buck ، وهو كلب كبير القلب تنقلب حياته المحلية الهادئة رأسًا على عقب عندما يتم اقتلاعه فجأة من منزله في كاليفورنيا ونقله إلى براري غريبة في Alaskan Yukon خلال حمى الذهب التي حصلت عام الـ1890. "

الفيلم سيتم عرضه عرسمياً في دور العرض الأميركية في 21 شباط/فبراير.