ميرنا وليد - بيروت - حضر النجم ​هاريسون فورد​ العرض الأول لفيلمه The Call of the Wild في لوس أنجلوس يوم امس.

النجم البالغ من العمر 77 عاماً كان برفقة زملائه في العمل عمر ساي وكارا جي وكارن جيلان وكولين ووديل وتيري نوتاري والمخرج كاري ساندرز.

قصة الفيلم الرسمية هي :" عن Buck ، وهو كلب كبير القلب تنقلب حياته المحلية الهادئة رأسًا على عقب عندما يتم اقتلاعه فجأة من منزله في كاليفورنيا ونقله إلى براري غريبة في Alaskan Yukon خلال حمى الذهب التي حصلت عام الـ1890. "

الفيلم سيتم عرضه عرسمياً في دور العرض الأميركية في 21 شباط/فبراير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاريسون فورد يحضر العرض الأول لفيلمه في لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.