أحمد جمال يطرح كليب أغنيته الجديدة "كل سنة وإنت طيب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​أحمد جمال​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "كل سنة وإنت طيب" عبر "يوتيوب" والتي هي لمناسبة عيد الحب.

الأغنية من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى جيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس ومن إخراج ريشا سركيس.

ومن ناحية أخرى، يشارك جمال في أضخم أوبريت غنائي إنساني، والذي سيكون ضمن الدورة الثالثة من مبادرة "صناع الأمل" الذي سيقام خلال هذا الشهر في دبي، برعاية حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشارك في الاوبريت الفنانون نجوى كرم، صابر الرباعي، راغب علامة، شيرين عبد الوهاب، أصالة، لطيفة، حسين الجسمي، سعد لمجرد فايز السعيد، حاتم العراقي، محمد عساف وفؤاد عبد الواحد.

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