هكذا عايد ديفيد بيكهام زوجته وأولاده في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - نشر لاعب كرة القدم المعتزل ​ديفيد بيكهام​ مجموعة من الصور على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالاً بعيد الحب.

ديفيد نشر صورة قديمة تجمعه بزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا، وصوراً لأولادهما الأربعة كروز وروميو وبروكلين وهاربر.

وكتب ديفيد تعليقاً:"عيد حيب سعيد".

في عام 1997 بدأت فيكتوريا آدامز تواعد ديفيد بيكهام عندما كان لا يزال لاعب كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعد أن حضرت فيكتوريا لمشاهدة مباراة خيرية، وإلتقيا بعد المباراة وإعترف لها حينها ديفبد بيكهام أنه معجب بــ فرقة Spice Girls حين كانت فيكتوريا عضواً فيها، وبدآ يخرجان سوياً سراً من دون أن تعرف الصحافة بأمرهما.

وبعد 4 أشهر على ولادة إبنهما بروكلين، تزوّج الثنائي في إيرلندا في 4 تموز/يوليو عام 1999 في قلعة



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