لطفي بوشناق يرفض الغناء مع فنان إسرائيلي مقابل هذا المبلغ المالي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حرصت القناة العبرية الـ"12"، التعليق على كلام للفنان التونسي ​لطفي بوشناق​ أعلن من خلاله رفضه الغناء مع فنان إسرائيلي مقابل 400 ألف دولار، مشيراً إلى أن تاريخه الفني لا يسمح له بذلك، وأنه لا يضحي بهذا التاريخ.

ونشرت القناة مقطع فيديو ظهر فيه بوشناق خلال مقابلة إذاعية له أكد من خلالها أنه رفض عرضا ماليا كبيرا للغناء مع فنان إسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئه وموقفه المؤيد للقضية الفلسطينية.

وقال بوشناق "رفضت عرضا بقيمة 400 ألف دولار لأداء ديو مع فنان إسرائيلي (لم يكشف هويته)"، حيث قال إن ذلك يتعارض مع تاريخه ومبادئه، والقضية الفلسطينية هي قضيتي، "وهذا الأمر يتعارض مع مبادئ المؤيدة للقضية الفلسطينية".

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