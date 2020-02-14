بيلي إيليش تطرح أغنية فيلم جيمس بوند عن اليأس والفشل

ميرنا وليد - بيروت - طرحت النجمة ​بيلي إيليش​ أغنية فيلم ​جيمس بوند​ المقبل No Time to Die.

وتتحدث الأغنية عن الخيانة واليأس، وإن إيليش البالغة من العمر 18 عاماً أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند

وتجدر الإشارة أن بيلي اشتركت في تأليف الأغنية مع شقيقها الأكبر فينياس.

إيليش ستؤدي الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية في لندن في 18 شباط/فبراير.

أحدث أفام سلسلة جيمس بوند سيعرض في أبريل نيسان المقبل، وسيكون المرة الأخيرة التي يؤدي فيها دانييل كريج دور العميل السري البريطاني.

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