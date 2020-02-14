خاص الفن- سليم عساف في دبي لهذا السبب واعمال منتظرة جديدة

ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان اللبناني ​سليم عساف​ أنه يحضر لعدد كبير من الاعمال مع الفنانين بالفترة المقبلة من حيث اللحن والكلام الا انه لا يعرف موعد اصدار تلك الاعمال بسبب الاوضاع الصعبة التي تحول دون اصدارها. كما يحضر سليم لاغنيات خاصة به وهو سيختار بين اغنيتين بموضوعين مختلفين.

كما تحدث عن عمله الذي شارك فيه موسيقياً في دبي بالفترة القصيرة الماضية قائلا: " قدمنا عمل كبير في دبي لتخرج اكاديمية الشرطة وهو حصد اهتمام عدد كبير من رجال السياسة هناك وقدمت لهم موسيقى بمستوى عالي تم تحضيرها بين اكثر من دولة في العالم".