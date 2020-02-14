ناصيف زيتون يتغزل بحبيبته في عيد الحب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان السوري ​ناصيف زيتون​بعيد الحب على طريقته المميزة، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يلقي شعراً لحبيبته متغزلاً بها.

وقال:"وعلى سبيل العشق، هاتِ اصبعك، فلقد نذرت ُالعمر كي أبقى معك. ولقد نذرتُ مسامعي لك وحدك، ما حاجتي بالسمع إن لم أسمعك؟".

وأضاف :"وعلى سبيل الشوق، ضمّيني إلى ضلعيك، إنّي قد خلقتُ لأضلعك. يا منشأي في الذّر حين تكوّني، ونداؤها في الحشر عندي مرجعك".

وختم بالقول:"وعلى سبيل الحب، أنت أميرتي. سيري وقلبي لا محالة يتبعك. وخذي حياتي كلّها وأبقي معي، إنّي نذرتُ العمر كي أبقى معك".

وعلّق على الفيديو بالقول:"هي غزل ... كل عيد حب و انتو بخير يا رب".

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